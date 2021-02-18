Під Києвом спалах пташиного грипу, введено карантин

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Держспоживслужби Київської області .

"У буферну зону (захисту) потрапила територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного вогнища) радіусом три кілометри, до якого входить населений пункт смт Клавдієво-Тарасове", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2020 року пташиний грип виявили в селах Новоматвіївське і Кандибине в Миколаївській області. Тоді теж був введений карантин.

Раніше повідомлялося, що Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиної ферми. Вона знаходиться на південному-заході країни.

Також на фермі в селищі Хиагасиоми в Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Через це планують знищити понад 11 тисяч курей.