Под Киевом вспышка птичьего гриппа, введен карантин

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области .

"В буферную зону (защиты) попала территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом три километра, в которую включен населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2020 года птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Тогда тоже был введен карантин.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Франции заявило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме. Она находится на юго-западе страны.

Также на ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого планируют уничтожить более 11 тысяч кур.