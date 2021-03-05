Авіакатастрофа в Туреччині: кількість загиблих зросла, серед них відомий генерал

Внаслідок авіакатастрофи військового вертольота в Туреччині загинуло 11 осіб. Спочатку повідомлялось про дев'ять загиблих.

Про це повідомляє Anadolu.

Серед загиблих - командир 8-го корпусу Сухопутних військ генерал-лейтенант Осман Ербаш.

В Міноборони Туреччині не повідомляють про причини катастрофи.

На місце рятувальної операції приїхали глава Міноборони Хулусі Акар, начальник Генштабу генерал Яшар Гюлер і командувач Сухопутними військами генерал Уміт Дюндар

4 березня став відомий, військовий вертоліт розбився на південному сході Туреччини. Спочатку повідомлялось, що внаслідок чого загинуло дев'ять солдатів, а чотири постраждали.

Нагадаємо, 23 лютого у Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.