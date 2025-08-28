Над Киевом образовался смог: в КГГА сказали, где ситуация с воздухом хуже всего

В результате ночных обстрелов в Киеве возникли пожары, поэтому над городом образовался смог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Украинцам рассказали, что в целом по состоянию на утро 28 августа уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве - средний.
Отмечается в то же время, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.
"После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер", - напомнили в КГГА.
Кроме того, ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек.
Согласно информации КГГА, если в том или ином районе есть запах дыма, то жителям и гостям столицы рекомендуется:
Следить за состоянием качества атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени:
В пресс-службе КГГА рассказали также, что на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на правом берегу столицы утром 28 августа показатели по загрязнению таковы:
Между тем на левом берегу Киева ситуация с атмосферным воздухом такова:
Стоит отметить, что в целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную атаку на украинскую столицу.
При этом армия РФ попала ракетой в пятиэтажный дом в Дарницком районе города. Один из его подъездов - разрушен до основания.
Из-за вражеской атаки в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Как известно, сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.
Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на вражескую атаку этой ночью и обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.
В целом же этой ночью РФ выпустила по Украине более 600 дронов и ракет.
