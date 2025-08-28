Над Киевом образовался смог: в КГГА сказали, где ситуация с воздухом хуже всего

Что известно о смоге в Киеве

Украинцам рассказали, что в целом по состоянию на утро 28 августа уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве - средний.

Отмечается в то же время, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.

"После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер", - напомнили в КГГА.

Кроме того, ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек.

Что делать тем, кто чувствует запах дыма

Согласно информации КГГА, если в том или ином районе есть запах дыма, то жителям и гостям столицы рекомендуется:

закрыть окна;

по возможности ограничить пребывание на улице;

пить больше воды.

Следить за состоянием качества атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени:

или на карте по ссылке;

или в приложении "Київ Цифровий".

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Загрязнение воздуха на правом берегу Киева

В пресс-службе КГГА рассказали также, что на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на правом берегу столицы утром 28 августа показатели по загрязнению таковы:

улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 76 (высокий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 76 (высокий уровень загрязненности); проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 28 (низкий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 28 (низкий уровень загрязненности); проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 28 (низкий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 28 (низкий уровень загрязненности); улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 27 (низкий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 27 (низкий уровень загрязненности); улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 13 (очень низкий уровень загрязненности).

Загрязнение воздуха на левом берегу столицы

Между тем на левом берегу Киева ситуация с атмосферным воздухом такова:

улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности); улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Стоит отметить, что в целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)