У центрі Києва провалилася дорога біля Офісу президента

Фото: біля Офісу президента провалився асфальт (kiev.informator.ua)

Провал асфальту стався через проблеми з комунікаціями

У Києві на вулиці Лютеранській поблизу Офісу президента України Володимира Зеленського провалився асфальт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік у Facebook "Київ Оперативний".

Провал стався 15 серпня близько 7:00. Повідомляється, що причиною провалу стали проблеми з комунікаціями. При цьому дорогу перекривати не стали.

фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Харкові під землю провалилася пожежна машина, яка їхала на терміновий виклик. В результаті затримки "пожежної" ніхто не постраждав, так як загоряння виявилося незначним.

Також нагадаємо, що в червні в центрі Києва два автомобіля провалилися під землю. Інцидент стався в одному з дворів по вулиці Хрещатик. Один з автомобілів провалився під землю наполовину, з-за чого діставати транспортний засіб довелося за допомогою евакуатора.

Раніше навесні в Києві автобус провалився в яму, яку залишили ремонтні служби. У момент ДТП в автобусі перебували пасажири. Щоб звільнитися з пастки водієві автобуса довелося викликати дорожню службу.