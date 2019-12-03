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У МЗС уточнили інформацію про аварію з українцями в Росії

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 15:06
У МЗС уточнили інформацію про аварію з українцями в Росії
Фото: Василь Кирилич (DipAcademyUA twitter)

У МЗС розповіли про стан постраждалих українців

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди (ДТП) у Росії восьмеро українців отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них - у важкому стані. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник директора департаменту - начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

Кирилич зазначив, що за інформацією консула України в РФ, автобус, який потрапив у аварію прямував за маршрутом м.Запоріжжя - м.Ростов-на-Дону. Внаслідок ДТП 8 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них - у важкому стані.

"Постраждалих госпіталізовано до Богучарської центральної районної клінічної лікарні Воронезької області", - йдеться у повідомленні.

Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби і посольства України в РФ.

Відзначимо, за інформацією російських ЗМІ, в результаті ДТП постраждали 17 українців. Аварія сталася в складних погодних умовах, в Богучарському районі йде сильний снігопад і заметіль.

Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, у Воронезькій області водій не впорався з керуванням автотранспорту, в результаті чого автобус перекинувся.

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