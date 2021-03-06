ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпропетровській області зіткнулися дві вантажівки: є загиблий і постраждалі

Новость на русском → Губиниха , Субота 06 березня 2021 11:12
У Дніпропетровській області зіткнулися дві вантажівки: є загиблий і постраждалі Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Дніпропетровській області вранці 6 березня зіткнулися дві вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще двоє - постраждали.

Про це повідомляє прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталося о 5:52 на ділянці дороги М-29 "Харків-Сімферополь" поблизу селища Губиниха Новомосковський район.

"Сталося зіткнення двох вантажних автомобілів Volvo FL7 і ГАЗель. Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було розблокувати двоє постраждалих чоловіків, (1998 та 1999 років народження) і чоловік без ознак життя (від отриманих травм чоловік, 1956 року народження, загинув на місці події), яких в результаті ДТП затисло в салоні вантажного автомобіля ГАЗель", - повідомили в ДСНС.

Поліція встановлює обставини ДТП.

Нагадаємо, сьогодні також відбулася ДТП з українським автобусом в Польщі. В результаті аварії 6 українців загинули, ще 35 постраждали.

Також РБК-Україна писало, що на трасі Київ-Одеса в ДТП за участю патрульного автомобіля одна людина загинула, ще троє - постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП грузовик
NEWS
Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати
Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"