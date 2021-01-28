ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Миколаївській області перекинулась військова вантажівка, є постраждалі

Миколаївська область, Четвер 28 січня 2021 15:41
У Миколаївській області перекинулась військова вантажівка, є постраждалі
Фото: ДТП у Миколаївській області (novosti-n)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні зранку у Миколаївській області злетла з дороги в кювет і перекинулась на бік армійська вантажівка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N".

Як повідомляється, військова вантажівка "МАЗ" рухалась по трасі Н-11 "Миколаїв-Дніпро" в напрямку Кривого Рогу. В районі села Михайлівка Казанківського району водій не впорався з керуванням, і автомобіль виїхав в кювет.

Постраждалих військовослужбовців з місця події відвезла "швидка допомога". Про їх стан поки нічого не відомо.

Наголошується, що армійська вантажівка приписана до однієї з військових частин спеціального призначення, дислокованих в Одесі.

Фото: ДТП у Миколаївській області (novosti-n)

Нагадаємо, сьогодні у Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса. В результаті аварії постраждали дві людини.

Крім того, днями у Рівненській області зіткнулися легковик і мікроавтобус. В результаті постраждали чотири людини, з яких двоє - діти.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобіля. В результаті аварії загинули дві людини, ще чотири отримали травми.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся