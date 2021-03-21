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Під Києвом в "реабілітаційному центрі" утримували та катували людей

Новость на русском → Петропавлівська Борщагівка, Неділя 21 березня 2021 18:30
Під Києвом в "реабілітаційному центрі" утримували та катували людей Фото: поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, викрили діяльність псевдореабілітаційного центру. У ньому незаконно утримувалися і піддавалися тортурам особи під приводом лікування від наркотичної і алкогольної залежності.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

В поліцію 20 березня надійшло повідомлення, що в Ірпені біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих зв'язали і силою заштовхали в машину чоловіка і зникли. Їх автомобіль виявили на території "реабілітаційного центру" в Петропавлівській Борщагівці.

"У так званому реабілітаційному центрі незаконно утримували з невідомих причин кілька десятків людей, більшість з яких не страждають ні алкогольної, ні наркозалежністю. Ці особи утримувалися в суворих умовах, з металевими ґратами на вікнах, постраждалим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці "центру" піддавалися тортурам", - повідомили в поліції.

Цей "центр" не мав ніякої дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

"До скоєння вказаного злочину причетні шість осіб, п'ятеро з яких затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі гроші за їх реабілітацію, а насправді - лікування не здійснювали, а робили тортури над людьми", - пояснили правоохоронці.

Зараз йде розшук шостого фігуранта справи і встановлюється причетність інших осіб до скоєння даного злочину.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим.

Нагадаємо, минулого року подібний "реабілітаційний центр" виявили на Прикарпатті.

Також РБК-Україна писало, що в Києві наприкінці січня виявили 33 незаконних "будинку престарілих". Стосовно 9 з них порушили кримінальні справи.

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