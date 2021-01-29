У Києві виявили 33 приватних "будинків для літніх людей", стосовно 9 порушені справи

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У Києві після пожежі в харківському приватному будинку для літніх людей виявили 33 подібних приватних "пансіонатів". Стосовно 9 таких будинків для літніх людей порушені кримінальні справи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в столиці тривають перевірки.

"Сьогодні виявили в столиці 33 приватних так званих "пансіонати для літніх людей" та реабілітаційних центрів. Стосовно 9 з них вже відкрили кримінальні провадження", - заявив Кличко.

Він зазначив, що міська влада не може впливати на діяльність таких приватних установ, через те, що дане питання не врегульовано законодавчо.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька людей потрапили до лікарні. Пізніше в лікарні помер ще один із постраждалих. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Після пожежі в Харкові президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні ринку соцпослуг.

При цьому міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що ринок соціальних послуг приватними надавачами зараз переважно знаходиться в тіні.