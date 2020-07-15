Під Києвом сталося ще одне смертельне ДТП

Під Києвом на тій же Старообухівській трасі, де кілька днів тому у дорожньо-транспортній пригоді загинуло чотири людини, сталася ще одна смертельна аварія. Цього разу загинули дві людини, ще одна - була госпіталізована.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, аварія сталася сьогодні, 15 липня, близько 15:00.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота" зіткнувся з "Фольскваген", який рухався в попутному напрямку. В результаті ДТП водій "Тойоти" і пасажир "Фольскваген" загинули на місці, а водій останньої машини з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу", - повідомили в поліції.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася ДТП, в якій загинули відразу чотири члени однієї сім'ї, з яких двоє дітей. Вижила лише одна дитина. Підозрюється в аварії водій автомобіля "Мерседес", який на момент ДТП був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляло РБК-Україна, підозрюваного у смертельному ДТП під Києвом сім разів штрафували за п'яне водіння.

Також повідомлялося, що за рік кількість смертельних ДТП в Україні зросла на 14%.