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Кількість смертельних ДТП в Україні за рік зросла більш ніж на 14%

Україна, Вівторок 14 липня 2020 20:39
Кількість смертельних ДТП в Україні за рік зросла більш ніж на 14%
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні за 2020 рік відбулося майже 58 тисяч аварій

За перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 - з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Так, загальна кількість ДТП з постраждалими зросла на 4,2%.

У список областей з найбільшою кількістю ДТП з постраждалими потрапили Дніпропетровська область (780), місто Київ та Київська область (715 та 751 відповідно), Харківська (649) і Одеська (628) області.

Найменше аварій з постраждалими сталося в Луганській (96), Чернівецькій (152) та Тернопільській (180) областях.

Частими причинами ДТП з потерпілими стають порушення правил маневрування (23971), перевищення швидкості (13 431) та недотримання дистанції (9331).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення за п'яні ДТП з жертвами.

РБК-Україна також писало, що Рада хоче посилити покарання за п'яне водіння.

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