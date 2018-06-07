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Поліція Києва відкрила справу за фактом розгрому табору ромів

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 21:20
Фото: табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)
Фото: табір ромів оселився в парку (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Сьогодні представники "Національної дружини" розгромили табір ромів

Поліція Києва відкрила справу за фактом розгрому табору ромів червня в Національному парку "Голосіївський". Про це повідомляє перс-служба поліції столиці.

"Після того, як люди, котрі мешкали у тимчасовому поселенні, сьогодні залишили його, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами прибула на територію парку. Знімаючи усе на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію. Внаслідок таких дій ніхто не постраждав", - повідомили в поліції.

Повідомляється, що за фактом цих дій поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство"). В рамках кримінального провадження будуть встановлені і притягнуті до відповідальності всі активні учасники цієї події.

Нагадаємо, сьогодні "Національної дружини" розгромили табір ромів в Голосієво.

 

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Теги публікації: Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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