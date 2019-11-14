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Під Києвом напали на журналіста

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 13:26
Під Києвом напали на журналіста
Фото: місце нападу (npu.gov.ua)

Посадовець наїхав на журналіста автомобілем

У селі Дударків (Київська область) посадовець місцевої сільської ради напав на журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, чоловік відмовився відповідати на запитання журналістів. Натомість сів за кермо свого автомобіля і рушив, незважаючи на те, що рух йому перегородили журналісти.

"Одного з них посадовець "провіз" на капоті кілька десятків метрів", - повідомили у прес-службі поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років", - нагадали у поліції.

Нагадаємо, в селищі Чабани Київської області 6 березня під час зйомок напали на журналістку Катерину Каплюк і оператора Борис Троценко, які працюють у програмі "Схеми: корупція в деталях". С

Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівської селищної голови Олександра Киризлиєва. Зокрема, серед нападників були Володимир Чуприна - заступник з питань роботи житлово-комунального господарства, Юрій Бондар - заступник з питань робіт виконавчих органів. ОБСЄ заявила про необхідність розслідування цього нападу.

Також повідомлялось, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях". Після

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