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Под Киевом напали на журналиста

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 13:26
Под Киевом напали на журналиста
Фото: место нападения (npu.gov.ua)

Чиновник наехал автомобилем на журналиста

В селе Дударков (Киевская область) чиновник местной сельской рады напал на журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, мужчина отказался отвечать на вопросы журналистов. Он сел за руль своего автомобиля и поехал, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты.

"Одного из них чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным местных СМИ, пострадал сотрудник "Центра журналистских расследований".

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - напомнили в полиции.

Напомним, в поселке Чабаны Киевской области 6 марта во время съемок напали на журналистку Екатерина Каплюк и оператора Борис Троценко, которые работают в программе "Схемы: коррупция в деталях".

Среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей Чабановского поселкового головы Александра Киризлиева. В частности, среди нападавших были Владимир Чуприна - заместитель по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства, Юрий Бондарь - заместитель по вопросам работ исполнительных органов. ОБСЕ заявила о необходимости расследовать это нападение.

Также сообщалось, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях". После

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