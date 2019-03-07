ОБСЄ засудила напад на журналістів "Схем" під Києвом

Фото: Арлем Дезір (osce.usmission.gov)

В ОБСЄ заявили, що насильство проти журналістів неприйнятне

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив напад на журналістів програми "Схеми" і закликав розслідувати цей інцидент. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Дезір заявив, що насильство проти журналістів неприйнятне, йому необхідно протидіяти "усією силою закону".

"Я засуджую вчорашній напад на співробітників програми "Схеми" Радіо "Свобода", які займалися журналістськими розслідуваннями в Київській області і закликаю владу в Україні невідкладно розслідувати цей інцидент", - написав він.

Нагадаємо, в селищі Чабани Київської області 6 березня під час зйомок напали на журналістку Катерину Каплюк і оператора Борис Троценко, які працюють у програмі "Схеми: корупція в деталях". Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівської селищної голови Олександра Киризлиєва. Зокрема, серед нападників були Володимир Чуприна - заступник з питань роботи житлово-комунального господарства, Юрій Бондар - заступник з питань робіт виконавчих органів.

Раніше РБК-Україна писало, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях". Після цього журналіст подав заяву в поліцію, і її там прийняли.