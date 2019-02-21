Охоронці Ахметова стежать за журналістом "Схем", - розслідування

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Декілька одних і тих самих автомобілів регулярно їздять за редакційним авто "Схем"

Представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань " Схеми: корупція в деталях". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Радіо Свобода".

Як зазначається, з вересня 2018 року, декілька одних і тих самих автомобілів регулярно їздять за редакційним авто "Схем". Таким чином, стеження відбувається як в урядових кварталах Києва, так і за містом і біля аеропорту Жуляни.

​Встановлено, що усі автомобілі, які стежать за знімальною групою, належать охоронній фірмі ТОВ "Дельта-Донбас", кінцевим бенефіціарним власником якої є олігарх Рінат Ахметов.

"Редакція переконана, що такі дії спрямовані на перешкоджання нашій діяльності. Адже ми раніше неодноразово розповідали про зв’язки самого олігарха Ахметова, про те, як він зберіг свої позиції і за постмайданної влади, та продовжуємо фіксувати його непублічні контакти з першими особами держави", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що медіаюристи вбачають у цих фактах ознаки перешкоджання журналістській діяльності, що є статтею Кримінального кодексу України.

"Редакція надає цьому факту розголосу, бо, по-перше, справжні наміри цих людей невідомі, а по-друге, є сподівання, що після цього тиск припиниться і наші журналісти зможуть надалі безперешкодно виконувати свої професійні обов’язки, зокрема, досліджуючи зв'язки самого Ахметова з українськими високопосадовцями", – заявила головний редактор програми розслідувань Наталка Седлецька.

Зазначено, що "Схеми" звернулись і до прес-служби Ріната Ахметова з питаннями, з чим пов'язане стеження охоронців олігарха за журналістами. Однак відповіді журналісти не отримали.

Журналісти консультуються з юристами з приводу позову про перешкоджання професійній діяльності.

У нас тут така історія. Рінат Ахметов організував систематичне стеження за журналістом Mykhailo Tkach та знімальною... Опубліковано Natalie Sedletska Четвер, 21 лютого 2019 р.

Фото: скріншот коментарів до публікації Наталки Седлецької

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна спілка журналістів України у грудні минулого року зафіксувала п'ять нападів на журналістів.