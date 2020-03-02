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Під Києвом після наїзду авто на пішохода люди перекрили дорогу

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 03:40
Під Києвом після наїзду авто на пішохода люди перекрили дорогу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Люди вимагають виріити ситуацію із пішохідним переходом, на якому часто стаються ДТП

У Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода ввечері неділі, 1 березня. Про це передає "Київ.Оперативний".

Зазначається, що потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.

Повідомляється, що за пів року на цьому місці сталося уже шість аварій, коли пішоходи опинялися під колесами автомобілів. Люди вимагають встановити на цьому пішохідному переході світлофор, оскільки вночі перехід, як зазначають мешканці Білогородки, абсолютно не видно.

Нагадаємо, 27 лютого, у Києві на перехресті Великої Окружної дороги та вулиці Газопровідній сталася аварія, в результаті якої загинули дві людини. Зіткнулися автомобілі Audi та Skoda. В результаті зіткнення водій Skoda загинув прямо за кермом, а пасажира викинуло з салону.

Додамо, що 29 лютого у Києві водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал. Пасажира витягли.

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