Під Києвом після наїзду авто на пішохода люди перекрили дорогу

В Киево-Святошинском районе люди перекрыли дорогу и устроили митинг Сегодня в селе Белогородка в очередной раз сбили человека возле ЖК "Первый парковый квартал". Пострадавший в тяжёлом состоянии в больнице Боярки. По словам нашего читателя, это уже не первый случай. Люди перекрыли дорогу.

Mar 1, 2020