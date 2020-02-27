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У Києві на Великій Окружній сталася ДТП, є жертви

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 21:04
У Києві на Великій Окружній сталася ДТП, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На перехресті Великої Окружної дороги та вулиці Газопровідної зіткнулися автомобілі Audi і Skoda

У четвер ввечері, 27 лютого, у Києві на перехресті Великої Окружної дороги та вулиці Газопровідній сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомляється, в результаті ДТП зіткнулися автомобілі Audi та Skoda.

"Не переконавшись у безпеці маневру, водій Skoda повернув наліво на вулицю Газопровідна), не надавши перевагу Audi, який рухався прямо у бік площі Шевченка", - йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення водій Skoda загинув прямо за кермом, а пасажира викинуло з салону.

"Спідометр Audi завис на 160 км/год, однак точну швидкість зможе встановити тільки слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Броварах Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами госпіталізували.

Крім того, в Бортничах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

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