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Під Києвом екс-поліцейський за кермом стріляв у перехожих

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 13:48
Під Києвом екс-поліцейський за кермом стріляв у перехожих
Фото: пістолет (РБК-Україна)

На місці події поліція вилучила у зловмисника пістолет

У Київській області у місті Вишневе екс-поліцейський розпочав стрілянину по пішоходах. Інцидент стався після того, як перехожі зробили йому зауваження через неправильне паркування автівки.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Facebook.

Як повідомляється, конфлікт між пішоходами і 34- річним колишнім правоохоронцем стався з приводу неправильно припаркованої автівки останнього. Надалі сварка переросла у бійку, під час якої екс-поліцейський дістав пістолет та розпочав стрілянину в хаотичному напрямку.

На місце події оперативно прибула поліція та вилучила у зловмисника пістолет з гумовими кулями. Також всі учасники інциденту пройшли медогляд та були направлені на проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Броварах сталась масова перестрілка, в результаті якої постраждали троє людей, унаслідок якої 20 підозрюваних взяли під варту.

Також минулого тижня у Кагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку, після чого їх звільнили, а підрозділ розформували.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України полицияКиївська областьСтрільба
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