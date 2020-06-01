Под Киевом экс-полицейский за рулем стрелял в прохожих

Фото: пистолет (РБК-Украина)

На месте происшествия полиция изъяла у злоумышленника пистолет

В Киевской области в городе Вишневое экс-полицейский начал стрельбу по пешеходам. Инцидент произошел после того, как прохожие сделали ему замечание за неправильную парковку машины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Как сообщается, конфликт между пешеходами и 34-летним бывшим правоохранителем произошел по поводу неправильно припаркованной машины последнего. В дальнейшем ссора переросла в драку, во время которой экс-полицейский достал пистолет и начал стрельбу в хаотичном направлении.

На место происшествия оперативно прибыла полиция и изъяла у злоумышленника пистолет с резиновыми пулями. Также все участники инцидента прошли медосмотр и были направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Броварах произошла массовая перестрелка, в результате которой пострадали трое людей и 20 подозреваемых взяли под стражу.

Также на прошлой неделе в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали женщину, после чего их уволили, а подразделение расформировали.

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Автор: Андрей Козловский