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Під Києвом бійці тероборони спалили п'ять одиниць техніки окупантів

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Київська область, Субота 12 березня 2022 15:47
Під Києвом бійці тероборони спалили п'ять одиниць техніки окупантів Українські бійці спалили техніку ворога (t.me.suspilnechernihiv)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові вже третій тиждень руйнують міста України та вбивають людей. Зокрема, тероборона у Київській області знищила 5 одиниць техніки окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

Зокрема, бійці 112 бригади тероборони 10 березня завдали чергових значних втрат окупантам.

Біля села Скибина Київської області воїни 112 бригади тероборони ЗС під час бойових дій знищили 5 одиниць техніки ворога. Також окупанти зазнали втрат бойових розрахунків.

Тероборона завдала нищівного удару по окупантах за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Серед знищеної техніки ворога:

  • 2 танки;
  • 1 БМП;
  • 1 БТР з особовим складом на броні;
  • 1 новітній броньований автомобіль.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області військові вигнали окупантів за околиці міста.

Також ми писали, що українські військові збили один і підбили ще один ворожий Су-34.

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