Під Києвом бійці тероборони спалили п'ять одиниць техніки окупантів

Російські військові вже третій тиждень руйнують міста України та вбивають людей. Зокрема, тероборона у Київській області знищила 5 одиниць техніки окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

Тероборона завдала нищівного удару по окупантах за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Серед знищеної техніки ворога:

Біля села Скибина Київської області воїни 112 бригади тероборони ЗС під час бойових дій знищили 5 одиниць техніки ворога. Також окупанти зазнали втрат бойових розрахунків.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області військові вигнали окупантів за околиці міста.

Також ми писали, що українські військові збили один і підбили ще один ворожий Су-34.

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