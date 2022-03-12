Под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники оккупантов
Российские военные уже третью неделю разрушают города и убивают людей. В частности, терроборона в Киевской области уничтожила 5 единиц техники оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.
В частности, бойцы 112 бригады теробороны 10 марта нанесли очередные значительные потери оккупантам.
Возле села Скибина Киевской области воины 112 бригады тероборони ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц техники врага. Также оккупанты понесли потери боевых расчетов.
Тероборона нанесла сокрушительный удар по державах с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Среди уничтоженной техники врага:
- 2 танка;
- 1 БМП;
- 1 БТР с личным составом на броне;
- 1 новейший бронированный автомобиль.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области военные выгнали оккупантов за окраины города.
Также мы писали, что украинские военные сбили один и подбили еще один вражеский Су-34.
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