Под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники оккупантов

Российские военные уже третью неделю разрушают города и убивают людей. В частности, терроборона в Киевской области уничтожила 5 единиц техники оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

Тероборона нанесла сокрушительный удар по державах с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Среди уничтоженной техники врага:

Возле села Скибина Киевской области воины 112 бригады тероборони ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц техники врага. Также оккупанты понесли потери боевых расчетов.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области военные выгнали оккупантов за окраины города.

Также мы писали, что украинские военные сбили один и подбили еще один вражеский Су-34.

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