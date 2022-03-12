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Под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники оккупантов

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Киевская область, Суббота 12 марта 2022 15:47
Под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники оккупантов Украинские бойцы сожгли технику врага (t.me.suspilnechernihiv)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные уже третью неделю разрушают города и убивают людей. В частности, терроборона в Киевской области уничтожила 5 единиц техники оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

В частности, бойцы 112 бригады теробороны 10 марта нанесли очередные значительные потери оккупантам.

Возле села Скибина Киевской области воины 112 бригады тероборони ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц техники врага. Также оккупанты понесли потери боевых расчетов.

Тероборона нанесла сокрушительный удар по державах с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Среди уничтоженной техники врага:

  • 2 танка;
  • 1 БМП;
  • 1 БТР с личным составом на броне;
  • 1 новейший бронированный автомобиль.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области военные выгнали оккупантов за окраины города.

Также мы писали, что украинские военные сбили один и подбили еще один вражеский Су-34.

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