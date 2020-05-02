У Києво-Печерській лаврі коронавірусом хворіють майже 70 ченців

У Києво-Печерській лаврі в даний час коронавірусом хворіють 68 ченців. Про це повідомив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь), передає прес-служба УПЦ МП.

За його словами, 25 людей були госпіталізовані.

"У Святій обителі понад 200 братії, захворіло 68 осіб. У 19 людей не підтвердився діагноз був негативний результат, 28 осіб мали позитивний результат тесту (на коронавірус - ред.), 25 осіб були в лікарні", - повідомив намісник Лаври.

За його словами, зараз у лікарні перебувають двоє людей, інші інфіковані священники - на самоізоляції.

"Але були в лікарні ще ті в числі 25, які не мали діагнозу коронавіруса, але серцеві напади і такі буденні хвороби, які люди мають. Тому ще раз нагадую, що Господь милостивий до нас, практично всі ми зараз вдома", - зазначив митрополит Павло.

Він також подякував медикам і запевнив, що "сьогодні в Лаврі виповнюється всі за приписом лікарів".

"Я сам перебував у лікарні і бачив їх важку працю, який ми часто не оцінюємо", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що захворювання коронавірусом підтвердили у одного священника з Києво-Печерської лаври і одного з Храму преподобного Феодора Освященного, що на вулиці Овруцькій.

Крім того, в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом помер монах Никодим. Він нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.