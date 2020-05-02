В Киево-Печерской лавре коронавирусом болеют почти 70 монахов

В Киево-Печерской лавре в настоящее время коронавирусом болеют 68 монахов. Об этом сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), передает пресс-служба УПЦ МП.

По его словам, 25 человек были госпитализированы.

"В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. В 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста (на коронавирус - ред.), 25 человек были в больнице", - сообщил наместник Лавры.

По его словам, сейчас в больнице находятся два человека, остальные инфицированные священники - на самоизоляции.

"Но были в больнице еще те в числе 25, которые не имели диагноза коронавируса, но сердечные приступы и такие обыденные болезни, которые люди имеют. Поэтому еще раз напоминаю, что Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома", - отметил митрополит Павел.

Он также поблагодарил медиков и заверил, что "сегодня в Лавре исполняется все по предписанию врачей".

"Я сам находился в больнице и видел их тяжелый труд, который мы часто не оцениваем", - сообщил он.

Напомним, сегодня стало известно, что заболевание коронавирусом подтвердили у одного священника из Киево-Печерской лавры и одного из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим. Он недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.