Украинская молитва возвращается. Епифаний сделал заявление о Киево-Печерской лавре

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сделал заявление о Киево-Печерской лавре. Он заявил, что процесс полного возвращения лавры в Православную церковь Украины только начался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Епифания в Facebook.

Он отметил, что развитие поместной церкви - это длительный и сложный процесс, но он уже начался.

"Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню - Печерскую лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется так, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решений", - отметил митрополит Киевский.

Епифаний призвал верующих сохранять спокойствие и дождаться, когда в святыне зазвучит молитва на украинском языке за мир, изгнание агрессора и добро для Украины.

Напомним, вчера стало известно, что Киево-Печерская лавра официально зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ.

Также отметим, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя).

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