У Чорнобильській зоні горить ліс: вогонь охопив 1500 га

У Чорнобильській зоні відчуження 18 травня сталась пожежа в Опачицькому лісництві. Радіаційний стан в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДАЗВ .

У ДАЗВ заявляють, що це найбільша від початку року пожежа.

"На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві. Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін", - повідомляють у Держагентстві з управління зоною відчуження.

У гасінні беруть участь співробітники 11 Державного пожежно-рятувального загіну ГУ ДСНС України у Київській області та пожежники ДСП "Північна Пуща".