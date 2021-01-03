В Україні водіїв попередили про туман в понеділок

Фото: туман (РБК-Україна)

В Україні у понеділок, 4 січня, очікується туман в більшості регіонів. Це може призвести до порушення руху на дорогах.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Завтра в більшості регіонів, крім областей на півночі, очікується туман, через що видимість буде обмежена в межах 200-500 метрів. Позначений перший рівень небезпеки, жовтий.

Через туман на деяких ділянках доріг може бути порушення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз на весь поточний місяць. У січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.