В Україні попередили про можливі затоплення через підвищення рівнів води у річках

Фото: підвищення рівнів води у річках (pixabay.com)

У Закарпатській області на річках 5 та 6 січня очікується підвищення рівнів води. Це може призвести до затоплень.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, з можливим виходом води на заплав в нижніх течіях р. Боржава на утримання вода на заплаві р. Латориці біля м. Чоп", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за даними Українського гідрометцентру сьогодні в усій західній частині України очікуються дощі. У Закарпатській області вони не вщухатимуть протягом вівторка та середи.

Нагадаємо, 4 січня, на більшій частині території України погода буде хмарною з проясненнями. Температура повітря вдень у регіонах буде коливатися від -1 до +9 градусів.

Крім того, сьогодні в більшості регіонів очікується туман. Це може призвести до порушення руху на дорогах.

Раніше Укргідрометцентр дав прогноз на весь поточний місяць. У січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла.