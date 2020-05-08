Послаблення карантину: що відкриється у Києві 12 травня

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

З 12 травня у столиці планується перший етап послаблення обмежень

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що відкриється у столиці 12 травня у рамках послаблення карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, планується відкрити у місті непродовольчі магазини загальною площею до 300 метрів, перукарні та салони краси.

"Ми наближаємось до 12 травня - дня, з якого ми плануємо перший етап послаблення обмежень. Нагадаю, чого стосуватиметься послаблення. Ми плануємо відкрити в місті непродовольчі магазини, загальною площею до 300 метрів, перукарні та салони краси з попереднім записом не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно", - заявив Кличко.

За його словами, можна відвідувати парки і сквери, але обмеженими групами осіб.

"Парки і сквери - групами з обмеженою кількістю осіб, тимчасові споруди, ларьки з забороною споживання їжі та напоїв на місці, невеликі виробництва непродовольчих товарів, ательє та інші, адвокатські та нотаріальні бюро. Автокінотеатри та музеї просто неба, бібліотеки поки тільки на видачу книг без роботи читальних залів", - сказав градоначальник.

Нагадаємо, громадський транспорт у Києві працюватиме на першому етапі послаблень у нинішньому обмеженому режимі до 22 травня точно. За словами Кличка, столична влада збільшує кількість маршрутів.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів опублікував постанову про ослаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня.