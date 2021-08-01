Синоптики попередили про грозу у Київській області

У неділю, 1 серпня, у західних областях очікують грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У Київській області найближчої години, з утриманням вдень 1 серпня очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій ( ДСНС) .

За даними ДСНС, явища становлять І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за кліматичну норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.