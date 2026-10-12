В Киеве возросло число погибших из-за удара РФ по высотке: фото последствий

Российские оккупанты атаковали 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дарницкой районной госадминистрации Александра Ковтунова в Telegram .

"Повреждены несколько жилых домов, сгорело 9 автомобилей. 8 человек травмированы, к сожалению, двое погибших", - отметил он.

Ковтунов добавил, что выбитые окна планируют закрыть пленкой до ночи. Пленку можно будет получить на первом этаже дома на Днепровской набережной, 23-Б.

При этом завтра утром по адресу Днепровская набережная 18 Б будет работать штаб, где можно будет оформить материальную помощь и получить консультации по "єВідновленню".

Удар по Киеву

Напомним, сегодня, 12 октября, вечером российские оккупанты атаковали Киев реактивным беспилотником.

Дрон атаковал 25-этажку в Дарницком районе Киева. Также в сети появились фото, на которых можно заметить, что под домом после атаки начался пожар.