У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по висотці: фото наслідків

Російські окупанти атакували 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Станом на зараз відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дарницької районної держадміністрації Олександра Ковтунова в Telegram .

"Пошкоджено кілька житлових будинків, згоріло 9 автомобілів. 8 людей травмовано, на жаль, двоє загиблих", - зазначив він.

Ковтунов додав, що вибиті вікна планують закрити плівкою до ночі. Плівку можна буде отримати на першому поверсі будинку на Дніпровській набережній, 23-Б.

При цьому завтра вранці за адресою Дніпровська набережна 18 Б працюватиме штаб, де можна буде оформити матеріальну допомогу та отримати консультації щодо "Відновлення".

Удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, увечері російські окупанти атакували Київ реактивним безпілотником.

Дрон атакував 25-поверхівку у Дарницькому районі Києва. Також у мережі з'явилися фото, на яких можна помітити, що під будинком після атаки почалася пожежа.