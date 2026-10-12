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У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по висотці: фото наслідків

21:40 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по висотці: фото наслідків Фото: Росія вдарила по житловому будинку у Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
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Російські окупанти атакували 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Станом на зараз відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дарницької районної держадміністрації Олександра Ковтунова в Telegram.

"Пошкоджено кілька житлових будинків, згоріло 9 автомобілів. 8 людей травмовано, на жаль, двоє загиблих", - зазначив він.

Ковтунов додав, що вибиті вікна планують закрити плівкою до ночі. Плівку можна буде отримати на першому поверсі будинку на Дніпровській набережній, 23-Б.

При цьому завтра вранці за адресою Дніпровська набережна 18 Б працюватиме штаб, де можна буде оформити матеріальну допомогу та отримати консультації щодо "Відновлення".

У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по висотці: фото наслідківУ Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по висотці: фото наслідківУ Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по висотці: фото наслідківУ Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по висотці: фото наслідків

Удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, увечері російські окупанти атакували Київ реактивним безпілотником.

Дрон атакував 25-поверхівку у Дарницькому районі Києва. Також у мережі з'явилися фото, на яких можна помітити, що під будинком після атаки почалася пожежа.

Варто зауважити, що Росія не припиняє тероризувати Київ своїми реактивними безпілотниками. І, хоч українським захисникам і вдається збивати такі цілі, частина з них все ж таки долітає до столиці.

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