ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве идет работа ПВО, были слышны взрывы

Киев, Четверг 07 ноября 2024 01:25
UA EN RU
В Киеве идет работа ПВО, были слышны взрывы Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью началась работа сил и средств противовоздушной обороны, в районе столицы были слышны взрывы. Украинские защитники сбивают БПЛА врага.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация (КГВА).

О боевой работе по воздушным целям противника в столице стало известно около 01.17.

В то же время в районе города Киев были слышны несколько взрывов.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

Обновлено в 01.40

Позже руководитель КГВА рассказал, что над Киевом фиксируют несколько вражеских беспилотников. Чиновник добавил, что работа ПВО продолжается.

"Не игнорируйте тревогу, находитесь в безопасном месте!" - призвал он.

Кроме того, в районе столицы снова была слышна серия взрывов на фоне отражения дроновой атаки.

Атака "Шахедов" на Киев и область

Отметим, что воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи.

Вскоре стало известно, что ударные беспилотники российских оккупантов, в частности, двигаются курсом на Киев с севера. Об этом сообщили в Воздушных силах.

В Киеве идет работа ПВО, были слышны взрывы

Добавим, что в эту ночь в Киевской области также началась работа ПВО из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПВО Взрывы Атака дронов
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США