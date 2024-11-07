В Киеве идет работа ПВО, были слышны взрывы
В Киеве этой ночью началась работа сил и средств противовоздушной обороны, в районе столицы были слышны взрывы. Украинские защитники сбивают БПЛА врага.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация (КГВА).
О боевой работе по воздушным целям противника в столице стало известно около 01.17.
В то же время в районе города Киев были слышны несколько взрывов.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.
Обновлено в 01.40
Позже руководитель КГВА рассказал, что над Киевом фиксируют несколько вражеских беспилотников. Чиновник добавил, что работа ПВО продолжается.
"Не игнорируйте тревогу, находитесь в безопасном месте!" - призвал он.
Кроме того, в районе столицы снова была слышна серия взрывов на фоне отражения дроновой атаки.
Атака "Шахедов" на Киев и область
Отметим, что воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи.
Вскоре стало известно, что ударные беспилотники российских оккупантов, в частности, двигаются курсом на Киев с севера. Об этом сообщили в Воздушных силах.
Добавим, что в эту ночь в Киевской области также началась работа ПВО из-за фиксации "Шахедов" в регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.