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В Киеве возросло количество раненых спасателей, есть "тяжелые"

Пятница 06 июня 2025 11:42
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В Киеве возросло количество раненых спасателей, есть "тяжелые" Иллюстративное фото: в Киеве возросло количество раненых спасателей, есть "тяжелые" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве в результате ночного обстрела пострадали 14 работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Среди раненых есть и "тяжелые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Светлану Водолагу в эфире телемарафона.

Как рассказала Водолага, в результате обстрела пострадали 13 спасателей в Киеве. Также еще 5 ранения получили в Тернопольской области.

"И еще хочу отметить, что у журналистов, у прес-офицеров сегодня праздник, и, к сожалению, среди раненых у нас есть Павел Петров, я думаю, что все журналисты из Киева его знают. И также ранен еще один прес-офицер города Киева", - рассказала она.

Спикер ГСЧС добавила, что среди раненых столичных спасателей - двое находятся в очень тяжелом состоянии.

Количество раненых спасателей возросло снова

Как отмечается в Telegram-канале ГСЧС, по состоянию на 11 утра известно о:

  • 3 погибших сотрудниках ГСЧС;
  • 14 раненых спасателей.

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня российские террористы совершили очередную масштабную атаку на украинскую территорию, использовав ракеты и дроны. В Киеве обломки падали в разных частях города. Повреждения получили жилые дома, инфраструктурные объекты, участок метрополитена и автозаправка.

Одним из наиболее пострадавших городов стал Тернополь. Там зафиксированы прямые попадания в промышленные предприятия и критическую инфраструктуру. По масштабам это одна из самых мощных атак на город за все время войны.

В Чернигове удары пришлись по жилым кварталам. Часть города осталась без электроснабжения.

Больше деталей - в материале РБК-Украина.

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