В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

В субботу поздно вечером, 5 октября, Россия в очередной раз атакует Киев "Шахедами". В городе работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По состоянию на 22:35 карта воздушных тревог выглядит таким образом.

Перед этим, в 22.17, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в сторону Киева летят БпЛА. Через минуту после сообщения в городе была объявлена тревога.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 22:30.

Напомним, что в ночь на 4 октября российские оккупанты запустили в сторону территории Украины 19 "Шахедов".

В частности, БпЛА атаковали и Киев. В результате сбития вражеской воздушной цели, обломки упали и спровоцировали пожар в одном из домов столицы.

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