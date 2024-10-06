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В Киеве объявили воздушную тревогу

Воскресенье 06 октября 2024 01:31
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В Киеве объявили воздушную тревогу Фото: люди в метро Киева во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 5 на 6 октября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вероятной причиной является угроза применения ударных БПЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последних сообщениях Воздушных сил ВСУ, информации о дронах россиян в Киевской области или в Киеве не было. Однако военные фиксируют вражеские беспилотники в других регионах Украины, включая те, которые граничат с Киевской областью.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:30 воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.

В Киеве объявили воздушную тревогу

Напомним, что поздно вечером, 5 октября, в Киеве также объявляли воздушную тревогу. Над столицей были зафиксированы "Шахеды", по вражеским воздушным целям работали силы ПВО.

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