В Киеве объявили воздушную тревогу
В ночь с 5 на 6 октября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вероятной причиной является угроза применения ударных БПЛА противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении.
Отметим, что в последних сообщениях Воздушных сил ВСУ, информации о дронах россиян в Киевской области или в Киеве не было. Однако военные фиксируют вражеские беспилотники в других регионах Украины, включая те, которые граничат с Киевской областью.
Где объявлена тревога
По состоянию на 01:30 воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.
Напомним, что поздно вечером, 5 октября, в Киеве также объявляли воздушную тревогу. Над столицей были зафиксированы "Шахеды", по вражеским воздушным целям работали силы ПВО.
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