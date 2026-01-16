RU

В Киеве утром объявляли воздушную тревогу: раздавались взрывы, работала ПВО

Фото: в Киеве утром объявляли воздушную тревогу, были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня утром, 16 января, объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения россиянами ударных беспилотников, были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, сообщили, что вражеский беспилотник двигался курсом на Бровары, а дальше - в направлении Киева.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве во время тревоги работали силы противовоздушной обороны по вражеским дронам.

 

Удары россиян по Киеву и области

Напомним, что вчера утром, 15 января, российские войска совершили атаку на Киев с помощью дронов. В результате удара обломки беспилотного летательного аппарата упали на 15-этажный жилой дом, повредив стену на техническом этаже.

Как сообщили в Воздушных силах, россияне вчера атаковали Украину реактивными "Шахедами" и дронами "Италмас" сразу с восьми направлений. Большинство вражеских целей были уничтожены ПВО.

Кроме того, 14 января во время утренней атаки российских дронов один из них упал на частное домовладение в Дарницком районе столицы. В результате этого фасад дома получил незначительные повреждения.

Также 13 января российские войска нанесли очередной масштабный удар по Киеву и ряду других регионов Украины. Враг с ночи применял различные виды воздушного вооружения, в частности ракеты и ударные беспилотники. По столице были выпущены баллистические ракеты.

