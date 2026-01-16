В Киеве утром объявляли воздушную тревогу: раздавались взрывы, работала ПВО

В Киеве сегодня утром, 16 января, объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения россиянами ударных беспилотников, были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.
По данным Воздушных сил ВСУ, сообщили, что вражеский беспилотник двигался курсом на Бровары, а дальше - в направлении Киева.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве во время тревоги работали силы противовоздушной обороны по вражеским дронам.
Напомним, что вчера утром, 15 января, российские войска совершили атаку на Киев с помощью дронов. В результате удара обломки беспилотного летательного аппарата упали на 15-этажный жилой дом, повредив стену на техническом этаже.
Как сообщили в Воздушных силах, россияне вчера атаковали Украину реактивными "Шахедами" и дронами "Италмас" сразу с восьми направлений. Большинство вражеских целей были уничтожены ПВО.
Кроме того, 14 января во время утренней атаки российских дронов один из них упал на частное домовладение в Дарницком районе столицы. В результате этого фасад дома получил незначительные повреждения.
Также 13 января российские войска нанесли очередной масштабный удар по Киеву и ряду других регионов Украины. Враг с ночи применял различные виды воздушного вооружения, в частности ракеты и ударные беспилотники. По столице были выпущены баллистические ракеты.