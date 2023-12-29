В Киеве снова возросло количество жертв в результате обстрела
Число жертв в результате ракетной атаки на Киев снова возросло. В столице погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
Он сообщил, что в Шевченковском районе извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов складского помещения.
По состоянию на 13:10 в Киеве в результате сегодняшней атаки погибли три человека.
Также известно, что в столице 24 человека получили ранения.
Массированная атака
Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.
Первоначально сообщалось об одной жертве в столице. Но завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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