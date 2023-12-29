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В Киеве снова возросло количество жертв в результате обстрела

Киев, Пятница 29 декабря 2023 13:17
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В Киеве снова возросло количество жертв в результате обстрела Фото: в Киеве снова возросло количество жертв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетной атаки на Киев снова возросло. В столице погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Он сообщил, что в Шевченковском районе извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов складского помещения.

По состоянию на 13:10 в Киеве в результате сегодняшней атаки погибли три человека.

Также известно, что в столице 24 человека получили ранения.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Первоначально сообщалось об одной жертве в столице. Но завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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