В Киеве резкий спад наводнения после недели подъема воды: ситуация к утру

В Киеве после семи дней подъема уровня воды зафиксировали резкий спад наводнения. Показатели опустились на 11 см, но подтопления местами еще есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

По данным начальника КГВА Сергея Попко, по состоянию на 10:00 уровень воды в Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 298 см, а температура воды: 14°C.

"После последних 7 дней подъема половодья, когда уровень воды в пределах столицы суммарно вырос на 19 см, сегодня зафиксирован спад наводнения. По сравнению с предыдущим днем уровень воды упал на 11 см!" - написал Попко.

Он также сообщил, что аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

"При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-50 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - добавляет Попко.

Он подчеркнул, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что Киев прошел пик весеннего наводнения в этом году, но колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.