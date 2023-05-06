Местами холоднее и дожди. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
Сегодня, 6 мая, в Украине ожидается небольшое похолодание, вызванное ночными заморозками, но, как и дожди, оно проявит себя не во всех регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах и Закарпатье днем местами кратковременные дожди.
Ветер
северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
температура днем 10-15 ° тепла; в Закарпатье, юге и юго-востоке страны днем 16-21°.
Как сообщалось, средняя месячная температура в Украине в мае 2023 года прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.
Напомним, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6 градуса тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градуса. Количество осадков превысило норму в 1,5 раза.
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