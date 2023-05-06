ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Местами холоднее и дожди. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 06 мая 2023 07:00
Местами холоднее и дожди. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 мая, в Украине ожидается небольшое похолодание, вызванное ночными заморозками, но, как и дожди, оно проявит себя не во всех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах и Закарпатье днем местами кратковременные дожди.

Ветер

северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

температура днем 10-15 ° тепла; в Закарпатье, юге и юго-востоке страны днем 16-21°.

Местами холоднее и дожди. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Как сообщалось, средняя месячная температура в Украине в мае 2023 года прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Напомним, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6 градуса тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градуса. Количество осадков превысило норму в 1,5 раза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой