Местами холоднее и дожди. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Сегодня, 6 мая, в Украине ожидается небольшое похолодание, вызванное ночными заморозками, но, как и дожди, оно проявит себя не во всех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах и Закарпатье днем местами кратковременные дожди.

Как сообщалось, средняя месячная температура в Украине в мае 2023 года прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Напомним, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6 градуса тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градуса. Количество осадков превысило норму в 1,5 раза.

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