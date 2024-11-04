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В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Киев, Понедельник 04 ноября 2024 23:07
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В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером 4 ноября была объявлена воздушная тревога. Перед этим фиксировалась угроза ударных дронов противника на севере и в центре страны, и в том числе для столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак раздался в столице около одиннадцати вечера.

Жителей Киева призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попко в Telegram.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали о движении "Шахедов" мимо Борисполя курсом на Киев.

В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за &quot;Шахедов&quot;

Обновлено: работа ПВО в Киевской области

Позже стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны в Киевской области. Причиной являются российские беспилотники, которые были замечены в регионе.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - заявили в Киевской областной военной администрации.

В КОВА также призвали жителей области соблюдать информ-тишину, и не пренебрегать правилами безопасности - оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

"Шахедна" атака

Напомним, в понедельник вечером, 4 ноября, украинские военные зафиксировали запуск российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки.

Следовательно, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. "Шахеды" фиксировались как в южных регионах, так и в центральных и восточных, а также на севере страны.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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