В Киеве снова объявлена тревога из-за атаки дронов

Напомним, вечером 23 октября российские террористы запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

Впервые в Киеве объявили тревогу около 22:00 вечера. Также тревога была объявлена в ряде других областей страны.

Недавно украинские военные сбили БпЛА "Шахед" из раритетного пулемета.

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