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У Києві знову оголошено тривогу через атаку дронів

Фото: у Києві знову оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів" з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про загроза БпЛА для столиці та порадив жителям пройти в укриття.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух кількох "Шахедів" у напрямку Києва.

Моніторингові пабліки повідомляють, що дрони рухаються з району Броварів у напрямку Деснянського району столиці через Осокорки, Бортничі, ДВРЗ, Дарниця.

Нагадаємо, ввечері 23 жовтня російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед".

Вперше у Києві оголосили тривогу близько 22:00 вечора. Також тривога була оголошена в низці інших областей країни.

Нещодавно українські військові збили БпЛА "Шахед" із раритетного кулемета.

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