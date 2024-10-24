У Києві знову оголошено тривогу через атаку дронів

Нагадаємо, ввечері 23 жовтня російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед".

Вперше у Києві оголосили тривогу близько 22:00 вечора. Також тривога була оголошена в низці інших областей країни.

Нещодавно українські військові збили БпЛА "Шахед" із раритетного кулемета.

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