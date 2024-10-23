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ВСУ сбили "Шахед" из раритетного пулемета: зрелищное видео

Среда 23 октября 2024 19:31
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ВСУ сбили "Шахед" из раритетного пулемета: зрелищное видео Иллюстративное фото: пулемет "Максим 1910" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные с помощью раритетного пулемета "Максим 1910" сбили вражеский беспилотник "Шахед". Это произошло во время одной из атак россиян по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 17 Бригада Национальной гвардии Украины.

Во время одной из атак на территорию Украины мобильные огневые группы 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины успешно уничтожили вражеский дрон "Shahed 136/131". Гвардейцы оперативно отреагировали на угрозу, предотвратив возможные удары по региону.

"Оборона продолжается непрерывно, а подразделения Национальной гвардии Украины продолжают обеспечивать безопасность мирного населения", - говорится в сообщении.

В то же время OSINT-аналитики считают, что вражеский дрон был сбит с помощью раритетного пулемета "Максим 1910".

Что известно о пулемете Максим 1910

Пулемет Максим 1910 – это одна из самых известных моделей тяжелого пулемета, который использовался во многих войнах на протяжении ХХ века. Он был разработан британским инженером Хайремом Максимом в 1880-х годах, а его модификация 1910 года приобрела особую популярность в Российской империи и СССР.

Основные характеристики:

  • калибр: 7,62 мм;
  • темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту;
  • длина ствола: 721 мм;
  • масса пулемета: 64 кг (вместе с сошками и охлаждающей системой);
  • питание: ленточное, на 250 патронов;
  • охлаждение: водяное, что обеспечивало длительную стрельбу без перегрева ствола.

Максим 1910 г. оснащался водяной рубашкой для охлаждения ствола и был смонтирован на колесной установке, что облегчало его перемещение на поле боя. Благодаря надежности и простоте использования он стал основным тяжелым пулеметом в русской и советской армиях во время Первой мировой, Гражданской войны в России, а также во Второй мировой войне. Пулемет был известен своей надежностью и мог эффективно использоваться в самых сложных боевых условиях.

Хотя впоследствии его заменили более новые модели пулеметов, Максим 1910 г. оставался на вооружении некоторых армий вплоть до середины ХХ века.

Напомним, что в ночь на 23 октябряРоссийская Федерация запустила против Украины 82 беспилотных летательных аппарата, а также управляемую авиационную ракету Х-31П. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 дронов.

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