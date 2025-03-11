В Киеве снова фиксируют загрязнение воздуха: что об этом известно
По состоянию на утро вторника, 11 марта, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве - средний. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Уровень загрязненности воздуха на правом берегу Киева
В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - средний.
Так, на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 11 марта показатели по загрязнению являются такими:
- улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 65 (средний уровень загрязненности);
- улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 58 (средний уровень загрязненности);
- улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 58 (средний уровень загрязненности);
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 57 (средний уровень загрязненности);
- проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 57 (средний уровень загрязненности).
Уровень загрязненности воздуха на левом берегу столицы
На левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, также является средним.
На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:
- улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 63 (средний уровень загрязненности);
- улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности).
Как можно следить за качеством воздуха в Киеве
В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
- SO2 (диоксид серы);
- NO2 (диоксид азота);
- О3 (приземный озон);
- CO (оксид углерода).
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
- или на карте по ссылке;
- или в приложении "Київ Цифровий".
Напомним, ранее в сети появлялась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.
Впоследствии о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Позже в социальных сетях и некоторых СМИ начали писать о якобы "грязном облаке", которое надвигается на Украину. Эту информацию в УкрГМЦ также опровергли.
В начале марта ученые рассказали, почему на самом деле воздух над Украиной в феврале был грязным.
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