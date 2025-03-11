В Киеве снова фиксируют загрязнение воздуха: что об этом известно

По состоянию на утро вторника, 11 марта, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве - средний. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

Так, на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 11 марта показатели по загрязнению являются такими:

В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - средний.

Напомним, ранее в сети появлялась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.

Впоследствии о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Позже в социальных сетях и некоторых СМИ начали писать о якобы "грязном облаке", которое надвигается на Украину. Эту информацию в УкрГМЦ также опровергли.

В начале марта ученые рассказали, почему на самом деле воздух над Украиной в феврале был грязным.

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