В Киеве обезвредили сеть ГРУ, планировавшую убийства офицеров ВСУ и не только

Контрразведчики разоблачили в столице разветвленную шпионскую сеть российской военной разведки. Ее участники готовили целевые убийства командиров Сил обороны и известных общественных деятелей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Задержание произошло непосредственно перед выполнением очередного преступления.
Сетью руководил кадровый офицер ГРУ России - он определял цели, распределял роли между участниками и контролировал подготовку.
В группу привлекли четырех исполнителей:
Каждый участник выполнял отдельную роль: один непосредственно должен был совершать убийства, другие обеспечивали логистику, транспортировку и прикрытие.
Еще один член группы получал данные из закрытых баз и передавал их представителям России.
Чтобы беспрепятственно покидать место преступления, использовали автомобили с проблесковыми маячками - под видом охранных структур.
Оружие и боеприпасы брали из схронов в Киевской и Черкасской областях. Также планировали убийства с применением взрывчатки, которую должны были закладывать под автомобили.
Группу задержали накануне запланированного убийства командира одного из добровольческих формирований в Киеве.
Во время обысков изъяли:
Организаторам, которые находятся на территории России, дополнительно инкриминируют покушение на диверсию.
Недавно СБУ задержала завербованного безработного, который во время комендантского часа забирал из тайника самодельную бомбу с пластидом весом 300 граммов.
Мужчина планировал заложить ее возле трансформаторов опорной электроподстанции, которая питает большинство стратегических и социальных объектов Кропивницкого.
Также ранее был разоблачен житель Закарпатской области, которого россияне привлекли через соцсети с обещанием легкого заработка.
Мужчина должен был регистрировать терминалы Starlink на подставных лиц - в частности планировал привлечь беременную жену и пожилого родственника.