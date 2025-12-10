В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники

В Киеве нашли мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, который является сыном первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
Сегодня утром в квартире на площади Леси Украинки в Киеве мать Дмитрия Каденюка - Вера Каденюк, вдова первого космонавта независимой Украины - обнаружила тело своего 41-летнего сына, сообщили собеседники.
По словам знакомых семьи, Дмитрия нашли возле входной двери. Мужчина был в крови, в руке держал нож, а на теле были многочисленные порезы.
Предсмертной записки, предварительно, не обнаружили, а характер ранений, тоже по предварительным данным, больше напоминает борьбу, чем попытку самоубийства.
Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины - умышленное убийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Дмитрий Каденюк (uhsp.edu.ua)
Из открытых источников известно, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры относительно наследства - в частности 4-комнатной квартиры на Печерске.
Вера Каденюк также рассказывала журналистам, что она и ее сын получали угрозы от другого сына космонавта от первого брака, Владимира, который также претендует на имущество.
Какие-либо подробные биографические данные о Дмитрии Каденюке (за исключением 41 года) не обнародованы. Впрочем, напомним, что его отец Леонид Каденюк - украинский летчик-испытатель 1-го класса, политический деятель, генерал-майор авиации, первый космонавт независимой Украины.
Он родился 28 января 1951 в селе Клишковцы Черновицкой области в семье учителей. Мечта о космосе зародилась у Каденюка в возрасте 10 лет после полета Юрия Гагарина.
Леонид Каденюк был женат, воспитывал двух сыновей.
Окончил Черновицкое авиационно-спортивное училище, впоследствии - Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Работал летчиком-испытателем в советской космической программе.
После распада Советского Союза он вошел в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Когда появилась программа украино-американского космического сотрудничества и шанс полета украинца на борту американского космического корабля, написал заявление о желании принять участие в конкурсе. И снова он стал лучшим среди претендентов - это признала как украинская комиссия, так и американская.
В 1997 году стал первым космонавтом независимой Украины - совершил космический полет на шаттле NASA "Columbia" в составе международной миссии STS-87. В ходе полета проводил биологические эксперименты и научные исследования.
Благодаря ему в космосе впервые был развернут государственный флаг Украины и прозвучал украинский гимн. Также он взял с собой в полит томик "Кобзаря".
Леонид Каденюк досконально знал разные типы космических кораблей и летал более чем на 50 типах самолетов разного назначения, в основном - истребителях. В общей сложности провел в небе более 2 400 часов.
Вернувшись в Украину, генерал-майор Леонид Каденюк проходил службу в рядах ВСУ: занимал должности начальника авиации войск ПВО Украины, помощника президента Украины по вопросам авиации и космонавтики, заместителя генерального инспектора Генеральной военной инспекции при президенте Украины, советника президента Украины по вопросам авиации и космонавтики2.
Умер 31 января 2018 года от внезапной остановки сердца во время традиционной утренней пробежки. Похоронен на Байковом кладбище.