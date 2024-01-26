Военно-транспортные самолеты РФ являются легитимной целью для ВСУ, - постпред в ООН

Украина не была проинформирована о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области. Если факт подтвердится, это будет свидетельствовать о первом использовании Россией людей в качестве живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым бьют по украинским городам.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН 25 января.

Она напомнила, что за последнюю неделю Россия усилила ракетные удары по территории Харьковской области, что стало причиной массовых жертв и раненых среди гражданского населения.

Гайовишин связала эти атаки с увеличением числа военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76, которые в последнее время направляются на аэродром Белгорода.

"Учитывая ситуацию, Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства с целью ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород - Харьков. Напомню, что по законам ведения войны, военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью", - сказала она.

Постоянный представитель Украины при ООН также напомнила, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и Россией, однако этого не произошло. По ее словам, украинская сторона выполнила свои обязательства - российские военнопленные были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.

"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленных военнослужащих Украины. В то же время украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом", - отметила Гайовишин.

Она также отметила, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. И отметила, что это уже может свидетельствовать об умышленных действиях России на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", - подытожила представительница Украины при ООН.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области

24 января в Корочанском районе Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

Однако в РФ утверждают, что на самолете якобы находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что на 24 января действительно был запланирован обмен пленными. Однако не подтвердили информацию РФ о пребывании в самолете украинских пленных.

СБУ возбудила уголовное производство по факту катастрофы. Расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Россия созвала на 25 января заседание Совета Безопасности ООН из-за катастрофы самолета, в ходе которого пыталась переложить на Киев ответственность за инцидент.

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