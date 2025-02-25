Россияне применяют новые дроны для ударов по Сумах, - Нацполиция

Российские оккупанты начали использовать новый тип беспилотников для ударов по Сумах. Только за последнюю неделю город пять раз подвергался атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Россияне начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению. Только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой", - говорится в сообщении.

В результате ударов погиб человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.

Фото: россияне применяют новые дроны для ударов по Сумах (t.me/UA_National_Police)

Как выглядит этот дрон

серого цвета, похож на самолетик;

два крыла расположены "этажеркой".

электродвигатель сзади, толкающий винт;

малый размер, малозаметный, тихий в движении;

имеет боевую часть весом около 3 кг.

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