Россияне применяют новые дроны для ударов по Сумах, - Нацполиция
Российские оккупанты начали использовать новый тип беспилотников для ударов по Сумах. Только за последнюю неделю город пять раз подвергался атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
"Россияне начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению. Только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой", - говорится в сообщении.
В результате ударов погиб человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.
Фото: россияне применяют новые дроны для ударов по Сумах (t.me/UA_National_Police)
Как выглядит этот дрон
- серого цвета, похож на самолетик;
- два крыла расположены "этажеркой".
- электродвигатель сзади, толкающий винт;
- малый размер, малозаметный, тихий в движении;
- имеет боевую часть весом около 3 кг.
Как людям обезопасить себя
- Не игнорируйте оповещения о воздушной тревоге и находитесь в укрытии.
- Будьте внимательны - хотя эти дроны почти бесшумные, их все же можно увидеть.
- Если видите подозрительный объект - сразу сообщайте в полицию.
Обстрел Сум
Напомним, этой ночью, 25 февраля, российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе для воздушных ударов по Украине.
Под утро стало известно, что в Сумах были слышны взрывы, и из-за вражеского дронового удара была повреждена жилая многоэтажка. Городские власти рассказали, что "прилеты" ударных беспилотников типа "Шахед" были в районе озера Чеха. Пострадали два человека.
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